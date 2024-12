Enfermeira é morta a facadas pelo marido após revelar que havia sido demitida do emprego

— Foto: Reprodução / Redes sociais

De acordo com a polícia, o casal vivia em união estável há dois anos e não tinha histórico de violência doméstica.

Uma mulher de 30 anos foi morta na madrugada desta quinta-feira (26) em Poços de Caldas (MG). Segundo a Polícia Militar, o suspeito de 28 anos era companheiro da vítima e foi preso.

O caso aconteceu na Rua Luis Oliveira, no bairro Jardim Esperança. A vítima foi identificada como Paola Moura Pereira, de 30 anos. Ela trabalhava como enfermeira.

Conforme a Polícia Militar, o suspeito relatou que ele e a vítima teriam feito uso de bebida alcoólica e iniciaram uma discussão, pois a mulher teria sido demitida do trabalho. Durante a briga ambos teriam se agredido e o suspeito golpeou o tórax da vítima com uma faca.

“Como os fatos se deram, os envolvidos eram só os dois, temos uma versão dele e a versão dele é que foi devido ao fato dela ter sido demitida do trabalho, mas ele não entrou em detalhes”, disse Rafael Ananias Nascimento, tenente da Polícia Militar, em entrevista à EPTV, afiliada Globo.

Aos militares, o companheiro da vítima disse que ela o ameaçou com uma faca enquanto ele estava no banheiro. Eles entraram em uma luta corporal até caírem ao chão. Ainda segundo o relato, foi nesse momento que o marido percebeu que ela estava a ferida.

“Pelo relato dele, foi uma legítima defesa, pelo que ele fala, mas constatou aí sete lesões no corpo da vítima. Então ele foi preso em flagrante delito”, disse o policial.

Ainda segundo os militares, o marido da vítima acionou os familiares, que relataram o fato à Polícia Militar.

“O pai dele que fez o contato no 190 e acionou a Polícia Militar informando que havia tido uma briga entre o filho dele e, no caso, a nora. No local, a equipe policial deparou com a vítima e o corpo dela já sem vida, no banheiro da residência do casal, deitado num colchão. E depois foi constatado sete perfurações no corpo, sendo seis na região do tórax e uma no braço esquerdo”, completou o tenente.

O local foi preservado para os trabalhos da perícia técnica. O autor foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, o casal convivia em união estável há 2 anos e não tinha registros anteriores de violência doméstica. O caso será investigado.

