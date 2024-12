Foto: Reprodução | A traição foi exposta durante uma celebração no município de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Um caso polêmico chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (26). Um vídeo que viralizou mostra uma mulher expondo uma suposta traição do próprio marido, que seria pastor de uma igreja evangélica . O episódio aconteceu durante um culto , no município de Campos dos Goytacazes , no Rio de Janeiro, e gerou grande repercussão entre os presentes e na internet.

No vídeo, a mulher alega ter descoberto trocas de mensagens no WhatsApp entre o marido e uma cantora da congregação , que, segundo ela, também seria casada com o guitarrista da igreja. Antes de revelar as mensagens, a mulher queimou as roupas do marido em frente à igreja, imprimiu os prints das conversas e distribuiu os papéis para a fidelidade.

Com o microfone em mãos, ela afirmou: “Ontem eu hackeei o celular do meu esposo e hoje descobri que a levita, esposa do guitarrista, está aí os prints para quem quiser ver as mensagens, se vocês quiserem acreditar ou não.”

A situação fugiu do controle quando o pastor tentou interrompê-la, resultando em uma confusão generalizada com agressões físicas . De acordo com a mulher, ela descobriu uma suposta traição logo após o Natal , quando o casal amante teria participado das comemorações em sua casa. Além disso, a mulher alterou a biografia do Instagram do pastor, descrevendo-o como um “falso profeta” e expondo detalhes da situação.

Na tarde desta sexta-feira (27), a mulher se pronunciou nas redes sociais, onde já acumulava quase 7 0 mil seguidores :

“Eu nunca quis prejudicar ninguém, queria apenas desmascará-los. As pessoas dentro da igreja estão me julgando, mas sabem como me sinto vendo meus filhos perguntando pelo pai. Não desejo mal a ele, desejo apenas que mude e siga a vida dele .”

Mulher expõe traição do marido pastor em culto e viraliza. Vídeo Leia mais: https://t.co/w9E9arTP2i pic.twitter.com/Z7N1aceRAf — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 30, 2024

O caso gerou intenso debate na internet, dividindo opiniões entre aqueles que apoiam uma mulher e aqueles que criticam pela exposição pública. A igreja e o pastor ainda não se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2024/09:40:09

