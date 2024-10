Enfermeira morre durante exercício físico em Belém | PA

Foto: Reprodução | Conheça os sintomas de infarto e como se prevenir durante atividades físicas.

O infarto é um ataque cardíaco em que o coração tem seu fluxo sanguíneo bloqueado por uma placa de gordura ou um coágulo. Pessoas que sofrem de doenças que podem ocasionar um infarto, necessitam fazer acompanhamento médicos durante a prática de exercícios físicos, mesmo que qualquer atividade seja positiva para o coração.

São vários os casos de pessoas que sofrem mal súbidos durante exercícios físicos, deixando familiares e amigos em busca de respostas. Foi o caso da enfermeira paraense Débora Pacheco. Na manhã da última terça-feira (22), Débora foi vítima de um infarto enquanto se exercitava na academia de seu condomínio, localizado no bairro do Jurunas, em Belém.

O corpo de Débora de Jesus Carvalho Pacheco Guimarães foi velado ainda na terça-feira (22), em uma Capela Mortuária localizada na avenida Conselheiro Furtado, sendo sepultado no município de Monte Alegre, na região oeste do Pará, onde familiares da enfermeira residem. Débora deixa marido e dois filhos. Até o momento, detalhes do ocorrido com a enfermeira não foram divulgados.

Nas redes sociais, amigos publicaram mensagens de luto. A enfermeira atuou como servidora da saúde, no município de Muaná, por mais de 20 anos, tendo também ocupado o cargo de Secretária Municipal de Saúde em gestão anterior.

Sintomas que podem indicar problemas cardíacos durante a atividade física:

Dor ou desconforto no peito: é preciso ficar atento a sensações de aperto, pressão ou queimação.

Falta de ar: a sensação de estar ofegante mesmo com um esforço leve pode ser um sinal de alerta

Palpitações: um ritmo cardíaco irregular ou acelerado durante o exercício deve ser ponto de atenção

Tontura ou desmaio: sentir vertigem ou desmaiar durante o esforço físico é, certamente, um alerta

Fadiga extrema: a sensação de esgotamento rapidamente, mesmo em atividades moderadas, merece atenção.

Reconhecidos esses sintomas, você pode tentar pedir ajuda para acionar uma ambulância imediatamente. Enquanto a emergência não chega, algumas tarefas podem ajudar a lidar com o problema. Uma delas é ficar em uma posição confortável, seja sentada ou até mesmo deitada, e afrouxar as roupas.

Fonte: Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2024/14:23:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...