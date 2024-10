Zé Maria lidera e tem 54% dos votos válidos contra 46% de JK

A pesquisa Real Big Data mostrou o candidato Zé Maria (MDB) na liderança pela prefeitura de Santarém. | Foto: Reprodução

A pesquisa do Instituto Real Big Data encomendada pela Record TV aponta Zé Maria (MDB) com 56% dos votos válidos contra JK (PL) com 46%. Confira!

Há poucos dias para o segundo turno do pleito eleitoral no Brasil, Santarém será uma das cidades paraenses a decidir quem será o futuro gestor do município.

Uma pesquisa do Instituto Real Big Data contratada pela Record TV e realizada entre os dias 18 e 19 de outubro apontou o candidato à prefeitura de Santarém Zé Maria (MDB) com 54% dos votos válidos contra seu adversário, Juscelino Campos – JK (PL), com 46%.

Na pesquisa estimulada, o candidato emedebista tem 52% dos votos e JK aparece com 44%. Votos brancos e nulos somam 2% e os que não sabem ou não responderam são 2%.

A pesquisa do Instituto Real Big Data está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral sob o número 06076. Na ocasião, foram entrevistados mil eleitores, com margem de erro de 3%. O nível de confiança é de 95%.

