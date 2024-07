Enteado mata padrasto a facadas após saber que sua mãe foi agredida, em Itaituba | PA

(Foto: Reprodução/ Plantão 24hrs news)- O crime de homicídio aconteceu por volta das 7h00 da manhã desta segunda-feira 22 de julho de 2024 na quarta travessa, entre quinta e sexta rua do Bairro da Liberdade em Itaituba. Policiais militares do 15º BPM foram acionados para atender uma ocorrência de esfaqueamento no referido local, quando chegaram na residência indicada, a vítima que foi identificada como sendo nacional; Clayton Pereira de Araújo, que estava com várias perfurações de faca pelo corpo, em torno de nove e já estava em óbito, que foi testado pelos militares do corpo de bombeiros que ainda foram no local do sinistro.

Os militares foram informados por vizinhos que o autor do crime ainda estava nas proximidades e teria fugido sentido transGallego, os militares foram ao endereço indicado e conseguiram localizar; Lucas Pereira de Sousa que tentava entrar em uma residência, o mesmo estava com um cortes na mão foi preso em flagrante pelos policiais militares, que retornaram ao local do crime e lá encontraram a mãe de Lucas, que afirmou que teria sido agredida pelo companheiro Clayton, que o filho ao ficar sabendo foi tomar satisfação e teria cometido o crime devido essa motivação. O autor do crime foi apresentado na seccional da Polícia Civil de Itaituba para os devidos procedimentos legais. policiais civis e perícia técnica estiveram no local do crime, em seguida o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal.

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO NO INSTAGRAM

Fonte: Com informações Repórter Junior Ribeiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2024/06:59:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...