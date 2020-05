Entidades pedem ao STF suspensão do protocolo de uso ampliado da cloroquina contra covid-19

Autores do pedido argumentam que é crescente o número de estudos que apontam não haver benefício no uso dessa classe de drogas (Foto:Reprodução)

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde (CNTS) e a Federação Nacional dos Farmacêuticos pediu nesta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão imediata do protocolo do Ministério da Saúde que permite o uso da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da covid-19, mesmo para casos leves da doença.

No pedido, segundo nota, os autores argumentam que é crescente o número de estudos que apontam não haver benefício no uso dessa classe de drogas e citam publicação recente da revista The Lancet “apontando a ineficácia do medicamento e o aumento de riscos à vida dos pacientes”.

Para a advogada Juliana Vieira dos Santos, a medida é necessária, uma vez que todo o protocolo apresentado pelo Ministério da Justiça não encontra respaldo científico.

“Os estudos mais sérios até agora já feitos, seguindo todas as diretrizes médicas e científicas, mostrou que além de não ter eficácia comprovada contra a Covid-19, o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina pode acarretar no aumento do risco de morte das pessoas que apresentam comorbidades e maior vulnerabilidade à doença”, afirma a sócia do escritório Rubens Naves Santos Jr. Advogados, que assina a peça.

A mudança do protocolo ocorreu após pressão do presidente Jair Bolsonaro e foi uma das causas da saída de Nelson Teich do comando do Ministério da Saúde.

Por:Reuters

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...