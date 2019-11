Homem ameaça queimar filhos se ex não reatar relação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do Metrópoles

Segundo a polícia, foi a ex-companheira do suspeito quem chamou a polícia. Ela disse que foi ameaçada e que os filhos do casal foram presos presos, em casa, pelo próprio pai. O homem ainda teria ameaçado colocar fogo nas crianças, caso a mulher não reatasse a relação.

