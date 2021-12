Equatorial Energia Pará abre nova agência de atendimento em Novo Progresso

A nova agência de atendimento faz parte de uma das dez agências do oeste do Pará e é a mais atual da região (Foto:Reprodução)

O novo espaço está localizado na rua Juscelino Kubitschek, 150, no bairro Rui Pires de Lima e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

A nova agência de atendimento faz parte de uma das dez agências do oeste do Pará e é a mais atual da região. Vem substituir o antigo local que funcionava no município, já que nos últimos anos houve um crescimento do número de clientes na cidade. A implantação faz parte do processo de padronização da distribuidora que visa acolher da melhor forma possível os consumidores de energia elétrica, tanto de forma presencial, quanto digital, sempre facilitando as formas de atendimento.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Arthur Oliveira, afirma que os nos guichês de atendimento presencial, os colaboradores foram treinados para conduzir os clientes em todos os serviços oferecidos pela empresa. “Eles também irão orientar os consumidores sobre como utilizar nossos serviços por meio das plataformas digitais, haja vista a praticidade em solicitar atendimento por meio do aparelho celular ou computador, sem precisar sair de casa”, explica.

MEDIDAS SANITÁRIAS – Em todas as suas agências de atendimento, a Equatorial Pará adota todas as medidas recomendadas pelos órgãos de saúde para combater a disseminação da covid-19. As agências possuem álcool em gel, utilizam dinâmicas de distanciamento social e limpeza constante dos utensílios utilizados no atendimento.

SERVIÇOS – Os serviços disponibilizados na agência são: pedido de ligação nova, troca de titularidade, negociação de débitos, pedido de aumento de carga, atualização cadastral, solicitação de reativação e muitos outros.

A empresa ainda tem outros canais de atendimento, como o site www.equatorialenergia.com.br; o aplicativo que pode ser adquirido gratuitamente em celulares ou tabletes; a central de atendimento, que funciona no número 0800 091 0196, e o atendimento via WhatsApp com a Clara, no número (91).

