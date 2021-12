Prefeitura de Trairão – PA prorroga inscrições de Processo Seletivo

Seleção oferta 223 vagas com salários de até R$ 3,3 mil; confira o novo prazo para se candidatar

No estado do Pará, a Prefeitura de Trairão publicou uma retificação do Processo Seletivo, tendo como objetivo a contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Conforme o documento (retificação I), as inscrições, que tiveram início no dia 14 de dezembro de 2021, ficam prorrogadas até o dia 23 de dezembro de 2021 (horário de Brasília), presencialmente, na Prefeitura Municipal de Trairão, localizada na Rua Fernando Guilhon, Bairro Bela Vista. As inscrições são gratuitas.

Sobre o Processo Seletivo

Anteriormente, conforme consta no edital de abertura republicado, ocorreram alterações no anexo I referente ao quadro de cargos. O cargo de motorista de veículos leves foi excluído das oportunidades destinadas à Secretaria Municipal de Educação. Além disso, houve alteração no quantitativo de vagas para alguns cargos e nos requisitos.

Conforme o edital há 223 vagas disponíveis, distribuídas entre os seguintes cargos:

Educação: Assistente Administrativo (7); Vigia (10); Assistente de Biblioteca (1); Auxiliar de Serviços Gerais (27); Fonoaudiólogo (1); Nutricionista (1); Psicólogo (1); Assistente Social (1); Professor Pedagógico Séries Iniciais – Educação Infantil (51); Professor de Educação Especial (9); Motorista de Ônibus Escolar (5);

Saúde: Enfermeiro (12); Farmacêutico (2); Fisioterapeuta (2); Psicólogo Saúde (1); Odontólogo (3); Técnico de Enfermagem (21); Técnico em Radiologia (2); Assistente Administrativo Saúde (9); Auxiliar de Serviços Gerais Saúde (9); Cozinheira Saúde (2); Motorista de Veículos Leves (9); Auxiliar de Saúde Bucal (3); Agente de Endemias (4); Nutricionista (1); Assistente Social (1); Engenheiro Sanitarista (1); Vigia (4);

Assistente Social: Motorista de Veículos Leves (1); Auxiliar de Serviços Gerais (2); Orientador Social (8); Assistente Administrativo (8); Psicólogo; Assistente Social; Vigia (1);

Meio Ambiente, Mineração e Turismo: Engenheiro Ambiental (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Assistente Administrativo (1).

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, bem como apresentar o registro no respectivo conselho da categoria, exigido em algumas vagas, dentre outros requisitos presentes no edital. Os profissionais admitidos receberão a remuneração mensal de R$ 1.100,00 a R$ 3.314,95.

A classificação dos candidatos será feita por meio da avaliação de títulos, de acordo com critérios de pontuação descritos no edital.

A validade deste Processo Seletivo será de um ano, contado a partir de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

