Equatorial Pará realiza sorteio de geladeiras novas, nesta quinta, 16, em Trairão

Participam da iniciativa todos que fizeram o cadastro previamente na ação da distribuidora de energia no município.

Nesta quinta-feira, 16, a Equatorial Pará realiza o sorteio de 50 geladeiras novas em Trairão. A ação ocorre no ginásio Rodrigo Coutinho, no bairro Industrial, a partir das 18h. Os eletrodomésticos possuem o Selo A de Eficiência Energética do PROCEL, o que significa que eles podem ser até 40% mais econômicos se comparados a um refrigerador em mau estado de conservação e com as borrachas de vedação deterioradas.

A entrega das geladeiras aos clientes será na sexta-feira, 17h, a partir das 6h, no mesmo local do sorteio. Vale ressaltar que os contemplados terão que levar os refrigerados antigos para receberem os novos.

A ação faz parte do projeto E+ Geladeira Nova, do programa de Eficiência Energética da Equatorial Pará, em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ideia é estimular o consumo consciente através da substituição do eletrodoméstico velho e ineficiente, por um novo, proporcionando economia na conta de luz.

Outras ações

Durante a ação de cadastramento, também foi possível trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes (em funcionamento) por lâmpadas novas de LED. Para isso, o cliente entregou lâmpadas antigas e em funcionamento. Além disso, também houve atualização e cadastro na Tarifa Social Baixa Renda, negociação de débitos e cadastro em promoções.

Fonte:Equatorial Pará – Com Foto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/11/2023/15:53:10

