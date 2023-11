Após onda de calor, cidades podem ter temporal e ventos de até 100km/h

(Foto:Reprodução) – A onda de calor que atinge a maior parte dos estados brasileiros está prevista para durar, pelo menos, até esta sexta-feira (17/11). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno é caracterizado por temperaturas 5 ºC acima da média por período maior do que cinco dias.

Há previsão, porém, da chegada de chuvas ao país nos próximos dias. E pode ser chuva forte. No estado de São Paulo, por exemplo, a Defesa Civil já alertou para o risco de tempestades e rajadas de vento de até 100 km/h entre sexta-feira (17/11) e domingo (19/11). Calor, umidade vinda da Amazônia e passagem de uma frente fria devem ocorrer simultaneamente e são as condições perfeitas para chuva forte, ventania, raios e até granizo na região Sudeste.

A capital paulista já enfrentou um temporal e suas consequências, como falta de energia e transbordamento de córregos, no final da tarde de quarta.

Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, descreve os próximos dias no país: “A onda de calor vai até sexta, mas o calor persiste. Já começam a chegar as chuvas, nos próximos dias, até semana que vem. Teremos períodos quentes com chuva ou períodos quentes sem chuva, mas não tão quente como tivemos [durante a onda de calor]”.

De acordo com a especialista, uma frente fria formada no oceano se aproxima da região Sul entre quinta (16/11) e sexta-feira (17/11). A movimentação levará chuvas para São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, e deve chegar ao sul da Bahia na terça (21/11). Um centro de baixa pressão, que favorece a formação de nuvens, também vai gerar chuvas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Na região Centro-Oeste, incluindo Brasília, as chuvas também devem vir, mas um pouco mais tímidas. A capital federal, aliás, registrou chuvas esparças na noite de quarta-feira (15/11), após um dia de intenso calor.

Durante o feriado da Proclamação da República, Cuiabá (MT) seguiu como a capital que registrou a maior temperatura máxima do dia, em medição feita às 16h. A capital do Mato Grosso chegou a 40,7 °C.

Teresina (PI), com 38,8 °C, ficou no segundo lugar de maior temperatura, assim como na terça, quando alcançou 39,9 °C. Palmas (TO), com 37,7 ºC; Goiânia (GO), com 37,4 °C; e Manaus (AM), com 37,2 °C, aparecem em seguida com as maiores altas de quarta.

No Acre e sul do Amazonas, a expectativa é de pancadas de chuvas, acima dos 50 milímetros de água. Rondônia, Pará e Tocantins recebem precipitações, mas menores. Nas demais áreas, o tempo seguirá seco.

Nordeste

Chuvas isoladas poderão atingir Maranhão e Piauí, além das partes do litoral e oeste baiano. Nos demais estados, a previsão é de tempo seco e com baixa umidade do ar.

Centro-Oeste

Expectativa de chuvas passageiras aos fins de tarde, ainda com tempo quente.

Sudeste

Chuvas em São Paulo, Rio de Janeiro e no triângulo mineiro a partir da sexta-feira (17/11).

Sul

Uma frente fria passará pelos estados e poderá causar grandes chuvas, com granizo, raios e rajadas de ventos.

Temporais

Rio, São Paulo e os estados do Sul do país serão atingidos por fortes chuvas, segundo o Inmet. O destaque para acúmulo de chuvas é entre terça e quinta, desde o norte do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná.

Os valores diários poderão superar 100 milímetros em alguns locais.

No começo do mês, houve a passagem de um ciclone extratropical na costa Sul do país, que deixou estragos físicos, 230 desabrigados e 25 pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil gaúcha.

