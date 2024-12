Escolas e Creches Públicas de Novo Progresso/PA abrem Matrículas para o Ano Letivo 2025

Foto: Reprodução | A Secretaria Municipal de Educação informa que o período de matrículas e rematrículas para as escolas e creches públicas já tem data marcada!

Para oferecer um atendimento organizado e inclusivo, adotaremos medidas prioritárias durante o processo de matrícula e rematrícula:

1. Atendimento Prioritário: Pessoas com deficiência, com Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos (60+), gestantes, lactantes, responsáveis com criança de colo, obesos, pessoas com mobilidade reduzida e doadores de sangue terão atendimento prioritário, conforme a Lei nº 14.626, de 19 de julho de 2023;

2. Doadores de Sangue: Os doadores de sangue, mediante apresentação de comprovante de doação válido por 120 dias, terão atendimento prioritário após os demais beneficiários;

3. Organização do Atendimento: Para evitar aglomerações, as unidades escolares organizarão a distribuição de senhas. Cronograma de Matrículas 2025:

Cadastro para vagas em Creches: 26 de novembro a 05 de dezembro de 2024.

Matrícula e Rematrícula para alunos com deficiência, TEA e altas habilidades: 02 a 04 de dezembro de 2024.

Rematrículas: 09 a 12 de dezembro de 2024.

Matrícula para alunos novos: 16 a 20 de dezembro de 2024.

Horários de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

As matrículas estarão temporariamente suspensas a partir de 21 de dezembro de 2024 e serão retomadas em 22 de janeiro de 2025.

Fonte: Prefeitura de Novo Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/15:02:50

