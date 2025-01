Escolas SESI de Altamira e Marabá são premiadas pela Controladoria Geral da União

Foto: Reprodução | O concurso contou com a participação de instituições de ensino públicas e privadas de todo o Brasil.

As escolas do Serviço Social da Indústria (SESI Pará) de Altamira e Marabá foram premiadas pela Controladoria Geral da União (CGU) no 13º Concurso Nacional, que apresentou como tema “Cidadania Digital: Acesso e Educação para a Democracia”. A Escola de Altamira foi destaque na categoria Desenho, enquanto a escola de Marabá recebeu o reconhecimento na categoria Escola Cidadã. O concurso contou com a participação de instituições de ensino públicas e privadas de todo o Brasil.

Na categoria Desenho, a estudante Maria Eduarda de Oliveira, do 5º ano do ensino fundamental da Escola SESI de Altamira, brilhou ao conquistar o prêmio sob a orientação da professora Letícia Feitosa. A disputa foi intensa, com a categoria do 5º ano sendo a mais concorrida do concurso, reunindo 698 trabalhos de diversas regiões do Brasil. Esta é a segunda vez consecutiva que a unidade se destaca na competição. Na edição anterior, a escola foi premiada na categoria Escola Cidadã, que tem como objetivo estimular o desenvolvimento de uma cultura ética e cidadã entre crianças e adolescentes.

Já a Escola SESI Marabá recebeu, este ano, o prêmio na categoria Escola Cidadã, com um plano de mobilização alinhado ao tema do concurso. Ao todo, 104 escolas no Brasil participaram, mas somente 27 conquistaram o título. A iniciativa busca promover a cidadania digital e a educação para a democracia, além de incentivar valores como união e responsabilidade na comunidade escolar e familiar. O plano foi desenvolvido de forma colaborativa entre alunos e professores, reforçando o compromisso da instituição com a formação cidadã.

Iniciativas – A gerente Executiva de Educação do SESI Pará, Márcia Argueles, destaca que a premiação nacional das unidades de Altamira e Marabá no 13º Concurso Nacional da Controladoria Geral da União (CGU) é a comprovação de um trabalho de excelência realizado no estado. “Sermos reconhecidos nacionalmente, especialmente com escolas do interior do Pará, valida o compromisso e a dedicação do SESI em promover uma educação de qualidade em todas as regiões. Nosso foco está no desenvolvimento contínuo dos alunos, não apenas na capital, e esses resultados refletem esse esforço. Para nós, é uma imensa satisfação sermos a única instituição de ensino do estado a receber esse reconhecimento por dois anos consecutivos”, ressalta Márcia.

As Escolas SESI formam a maior rede de ensino privado do Brasil e são referência em uma educação inovadora e humanizada. A instituição se destaca por desenvolver práticas pedagógicas que estimulam inovação, sustentabilidade e independência, promovendo soluções que contribuem para a formação cidadã e para o futuro dos estudantes.

