Indígenas bloqueiam pelo sexto dia trecho da BR-163 em Belterra, no oeste do Pará

Foto: Reprodução | Os manifestantes reivindicam a revogação da Lei Estadual 10.820, aprovada em dezembro de 2024, que altera a carreira do magistério no estado e possibilita a substituição do ensino presencial por educação a distância (EAD) em áreas remotas

Na manhã desta terça-feira (21), por volta das 9h da manhã, cerca de 500 indígenas bloquearam completamente o quilômetro 922 da BR-163, no município de Belterra, no oeste do Pará.

Os manifestantes reivindicam a revogação da Lei Estadual 10.820, aprovada em dezembro de 2024, que altera a carreira do magistério no estado e possibilita a substituição do ensino presencial por educação a distância (EAD) em áreas remotas, como comunidades quilombolas e terras indígenas.

A mesma lei é alvo de um protesto em Belém, onde cerca de 400 indígenas e professores, de 20 povos diferentes, ocupam a sede da Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc) há oito dias, exigindo também a exoneração do secretário da pasta, Rossieli Soares da Silva.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para monitorar a situação e tentar negociar a liberação da via. A previsão é que o tráfego seja liberado às 18h desta terça-feira. Este é o sexto dia consecutivo em que o grupo realiza o bloqueio da rodovia.

Motoristas que precisam utilizar a rodovia são orientados a buscar rotas alternativas, enquanto autoridades trabalham para mediar as negociações e evitar maiores transtornos.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2025/07:31:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...