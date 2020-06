Escrivão da Polícia Civil que trabalhou em Novo Progresso, morre em Santarém vítima da Covid-19

Escrivão Rui Nelson não resistiu à covid-19 – Foto: redes sociais

O fato lamentável ocorreu na noite desta segunda feira, 29

O escrivão da Polícia Civil de Santarém, Rui Nelson Costa Pereira não resistiu ao tratamento da covid-19 e morreu na noite desta segunda feira (29) no Hospital de Campanha de Santarém onde estava internado desde a semana passada.

De acordo com as primeiras informações, Rui Nelson estava entubado no Hospital de Campanha após agravar o quadro da covid-19. O delegado Germano do Vale confirmou ao Blog a informação.

De acordo com o delegado Germano, Rui Nelson atuava como escrivão da Policia Civil e, atualmente, estava lotado na UPP de Alter do Chão.

O Escrivão (PC), Rui Nelson esteve lotado em 2013, na delegacia de Policia Civil de Novo Progresso.

O enterro do escrivão deve ocorrer nesta terça, pela manhã.

