Homem morre após ser degolado com golpe de facão em Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Até o fechamento desta matéria, não há informações sobre o autor do crime e o que de fato teria motivado o homicídio. (Com informações do Portal Giro/Foto: Reprodução).

Segundo informações preliminares, Wanderlei estava bebendo em um comércio, quando teria acontecido uma discussão e o suspeito desferido um golpe de facão no pescoço da vítima, que veio a óbito ainda no local.

You May Also Like