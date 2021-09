Esfaqueada pelo ex, vítima anda ensanguentada pela rua pedindo socorro no Pará

(Foto:Reprodução) – Caso ocorreu em Castanhal, nordeste do estado. Agressor é preso por tentativa de feminicídio.

Uma mulher foi ferida a golpes de faca pelo ex-companheiro no bairro do Milagre, em Castanhal, nordeste do Pará. As agressões teriam ocorrido após uma discussão, segundo testemunhas.

Imagens da vítima percorrendo o bairro circulam pelas redes sociais (veja no vídeo acima). As imagens mostram ela ensanguentada e pedindo socorro. A cena chama a atenção de quem passa pela rua, mas ninguém aparece prestando ajuda.

O caso ocorreu na tarde desta quinta (9) e a vítima foi levada para Unidade de Pronto Atendimento de Castanhal. O estado de saúde dela não foi informado.

Já o homem foi preso e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele foi levado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Em nota, a Polícia Civil disse que a Superintendência Regional do Salgado registrou o caso e que a prisão foi efetuada por uma guarnição da Polícia Militar. Segundo a nota, uma equipe da PC também foi ao local, onde munições foram localizadas e também a faca usada no crime.

Um inquérito policial foi instaurado pela Deam de Castanhal, responsável pelas investigações. A motivação do crime ainda não foi confirmada pela Polícia.

