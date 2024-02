Homem sofre tentativa de homicídio no Distrito de Miritituba-Pará

Crime aconteceu por volta das 21h57; o suspeito foi preso e permanece a disposição.

Na noite desta quinta-feira (08), uma guarnição do serviço ostensivo da PM, junto a 1ª companhia independente de missões especiais (CIME), foram acionados para verificar uma situação de disparos de arma de fogo no distrito de Miritituba região do município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações, houve um desentendimento entre as parte, segundo informações do suspeito Francisco Monteiro Rosa, o homem identificado como Jocenildo da Silva Campos, estaria armado de uma faca e teria lhe perseguido até o portão de sua residência, e para se defender pegou uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 22, e efeutou um disparo em direção ao Jocenildo.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o pronto socorro médico, posteriormente encaminhada para o Hospital Regional do Tapajós.

Após realizar os disparos, o suspeito fugiu, porém, a sua esposa ao ligar orientou que ele se entregasse, e a policia fez a detenção do mesmo, em seguida entregou o armamento usado no crime.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para a 19ª Seccional de Polícia Civil para as devidas providências legais.

