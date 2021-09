Em alta velocidade,motociclista foge de fiscalização e bate em veículo – “moto fica em baixo do veiculo”

Homem não foi preso, mas deve ser autuado por várias infrações como dirigir sem habilitação, fazer manobras perigosas, trafegar na contramão, e pilotar de chinelo. (Fotos:Jornal Folha do Progresso)



Ao fugir de uma fiscalização da Divisão de Transito (DITRANP) de Novo Progresso , um motociclista bateu contra um veículo nesta sexta-feira(10/095).

Conforme informação do agente do Ditranp o jovem Alex de 19 anos, pilotava uma moto POP placa QBK 5957 ,de cor branca, esse motociclista não parou na fiscalização e fugiu em alta velocidade. Ele acabou colidindo com veículo Fiat Toro placa KET 4944 de cor vermelha que contornava na avenida jamanxim próximo a Mundial Motos em Novo Progresso. O motorista do veículo Gilmar, disse para reportagem que fez o contorno com a pista livre, quando recebeu o impacto da motocicleta. O motociclista se jogou no veículo e caiu ao chão, teve ferimentos leves na perna direita, não precisou de socorro do SAMU.

Como os agentes de trânsito não podiam efetuar a prisão, o rapaz foi liberado e deve ser autuado por várias infrações como dirigir sem habilitação, fazer manobras perigosas, trafegar na contramão e pilotar de chinelo.

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Este slideshow necessita de JavaScript.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...