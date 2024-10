Esposa de Ludmilla revela chegada do primeiro filho

Casadas desde 2019, Ludmilla e Brunna continuam compartilhando com o público o desejo de formar uma família. | Reprodução

Brunna Gonçalves, mulher da cantora Ludmilla, falou sobre a chegada do primeiro filho, que já tem data prevista.

Afamília de Ludmilla e Brunna Gonçalves vai aumentar! A informação foi compartilhada pela dançarina nas redes sociais, que revelou ainda a data prevista.

Juntas desde 2017, Ludmilla e Brunna Gonçalves nunca esconderam o desejo de aumentar a família. Em diversas ocasiões, elas expressaram publicamente os planos de se tornarem mães.

Agora, parece que esse sonho está cada vez mais próximo de se realizar. Durante entrevista recente, Brunna revelou que elas já têm uma data prevista para iniciar o processo de gravidez.

“Eu e Lud sempre dizemos que somos eternas namoradas”, brincou Brunna, ex-participante do Big Brother Brasil. “Ano que vem está chegando. Vamos começar [o processo para engravidar] no ano que vem”, reforçou a dançarina, demonstrando entusiasmo com a nova fase da vida do casal.

Especulações sobre uma possível gravidez surgiram recentemente após uma postagem de Ludmilla nas redes sociais, mas Brunna logo tratou de desmentir os rumores. “Não estou grávida ainda, gente. Podem ficar tranquilos, o Baby Brumilla ainda não chegou”, esclareceu.

Vale lembrar que, em novembro de 2022, o casal fez uma visita a uma famosa clínica de fertilização in vitro na Flórida, nos Estados Unidos, alimentando ainda mais as expectativas dos fãs.

Durante uma entrevista ao programa “Conversa com Bial”, em maio de 2023, Ludmilla reforçou o desejo de aumentar a família. “Queremos ter filhos e poder dedicar todo o tempo e atenção que eles merecem. Estamos esperando o momento certo, mas ele está logo ali”, afirmou a cantora.

Fonte: Metróples e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/11:38:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...