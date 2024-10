Menino de 9 anos invade hospital veterinário e mata 23 animais no PR

Foto: Reprodução/ Redes sociais | Alguns bichinhos foram arremessados contra a parede, tiveram patas arrancadas e foram esquartejados.

Uma criança de nove anos chocou a cidade de Nova Fátima, no Norte do Paraná, ao invadir um hospital veterinário e matar 23 animais no último domingo (13). O local havia sido inaugurado no sábado (12), e a ação do menino foi flagrado por câmeras de segurança.

Dos 23 animais, 15 eram coelhos. De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do local acionou a Polícia Militar após chegar no local e encontrar os animais mortos. Ele checou câmeras de segurança e viu que o autor foi o menino, que ficou cerca de 40 minutos na fazendinha do local.

Segundo o GMC Online, alguns bichinhos foram arremessados contra a parede, tiveram patas arrancadas e foram esquartejados. O menino foi identificado e não tinha histórico de violência. Ele mora com a avó.

O proprietário lamentou o ocorrido e descreveu o horror vivido naquele dia. “É uma situação horrível, a gente há muitos anos cuida dos bichinhos com o maior prazer, com o maior amor, e de repente, no dia de uma festa seguinte de Dia das Crianças, chegar e se deparar com uma cena daquelas é uma sensação horrível de impotência, de tristeza”, afirmou.

