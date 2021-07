Esposa mata o marido com facada no coração, em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:RG 15 / O Impacto com informações do Portal Debate Carajás

Manoel Araujó foi conduzido para o Hospital Municipal de Marabá (HMM) com vida, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Fernanda recebeu voz de prisão em sua própria casa, pois apesar de saber da morte do marido ela não fugiu.

Segundo os familiares de Fernanada, o marido costumava espancar a esposa ao longo dos últimos 04 anos. A mulher, que tem seis filhos, sendo somente o mais novo filho da vítima, teria começado a apanhar durante uma discussão. Ela então teria usado uma faca para se defender, o atingindo primeiramente no dedo. O golpe teria aumentado a fúria do homem, que passou a aplicar socos e pontapés. Sendo assim, a mulher acabou esfaqueando o homem para escapar de um golpe chamado “mata leão”.

No início da noite de domingo, 04, a Polícia Civil de Marabá prendeu Fernanda Barreto da Costa por suspeita de ter matado o marido, Manoel Araújo da Silva, com uma facada no coração. Informações apontam que o crime foi o resultado de mais um caso de violência doméstica.

