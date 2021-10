Quatro pessoas, entre as quais uma criança, são resgatadas após naufrágio

Policiais militares participaram das buscas no município de Colares (Foto:Divulgação/Polícia Militar_)

Quatro pessoas, entre as quais uma criança, foram resgatadas após um naufrágio no município de Colares, no nordeste paraense. Os policiais militares da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (3ª CIPM), que atuam naquele município, participaram da busca a um grupo de pessoas que estava em uma embarcação que naufragou no rio Tupinambás, na noite de quinta-feira (7).

Por volta das 22 horas, os militares foram informados sobre o naufrágio da embarcação. Familiares de um dos tripulantes relataram que ele havia sido avisado sobre o acidente por telefone. Imediatamente, uma equipe saiu em uma lancha da unidade para iniciar as buscas. O trabalho durou a noite inteira. Mas, nesse primeiro momento, o grupo não foi encontrado. Os policiais, então, retornaram à orla do município. E, lá, foram informados que o grupo, composto por quatro pessoas, entre elas uma criança, havia sido resgatado por pescadores locais.

Os agentes conduziram o grupo para o hospital. As pessoas receberam atendimento médico e foram liberadas. A Polícia Militar não divulgou informações sobre as circunstâncias do naufrágio da embarcação.

