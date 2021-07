Polícia oferece recompensa de R$ 5 mil por informações de envolvidos em duplo homicídio no Pará

A polícia militar está oferecendo recompensa de R$ 5 mil reais para quem tiver informações dos suspeitos envolvidos no homicídio do Sargento P. Costa e o genro, ocorrido durante um aniversário em família no dia 26 de junho na Vila do Carmo em Cametá.

O militar e o genro foram surpreendidos por homens em um carro branco que disparam vários tiros a queima roupa. Outro familiar também saiu ferido.

Os suspeitos foram identificados pelos nomes de ‘Fona’, ‘Gorran’, ‘Zaqueu’ e ‘GG’. Segundo informações da Polícia, os indivíduos podem estar escondidos na zona rural mais especificamente na Vila Soledade de Moju ou em Tucuruí.

As denúncias podem ser feitas pelo Disk 181 ou pelo fone (91) 99159-0425. O sigilo será garantido a quem fizer denúncia.

