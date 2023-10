Dois homens são presos por esconder droga dentro de caixa de som, em Juruti

(Foto:Policia Civil) – O caso ocorreu na tarde da última quarta-feira (11)

Os dois homens, identificados como Rodrigo Coimbra Santos, de 23 anos, e Gabriel Sá Santarém, de 21 anos, foram presos por tráfico de drogas na tarde da última quarta-feira (11). Além disso, uma adolescente que alegava ser namorada de um dos suspeitos também foi apreendida e encaminhada para o Conselho Tutelar do município de Juruti, na região paraense do baixo amazonas, onde tudo ocorreu.

Conforme a Polícia Militar, tudo teria ocorrido quando a guarnição recebeu uma denuncia anônima sobre dois homens que estariam em uma motocicleta, modelo pop, de cor preta, carregando uma caixa de som, onde estariam entorpecentes. Dessa maneira, a guarnição se deslocou até o endereço informado pelo denunciante e avistou os Rodrigo e Gabriel, que tinham as mesmas características relatadas, iniciando o acompanhamento dos suspeitos.

Os suspeitos entraram na casa de Gabriel e ele ficou na moto, dentro da garagem, e Rodrigo teria fugido ao perceber a aproximação da PM. O suspeito teria largado a caixa de som para trás, no momento em que correu. Quando os agentes fizeram a abordagem a Gabriel, também revistaram a caixa de som e então encontraram no interior do objeto 1.208 kg de material aparentando ser skunk – mais conhecida como super maconha; 1.078 kg de substância semelhante a pedra oxi; 218 g que parecia ser oxi. O que totalizou cerca de 2.504 kg de produtos entorpecentes. Gabriel foi conduzido até a delegacia, para as medidas cabíveis.

Para conseguir capturar Rodrigo, mais conhecido como ‘Filhão’, os agentes indagaram Gabriel e ele relatou o endereço do outro suspeito, que seria o responsável pela carga apreendida. Assim os PMs fizeram diligências na área onde Rodrigo morava e o avistaram entrando na casa onde residia. Rodrigo foi abordado e permitiu a entrada dos agentes na casa onde morava.

No local também estava uma adolescente de 15 anos, que seria a namorada do suspeito. Durante as buscas na residência foram apreendidos um celular, a quantia de R$165,00, uma balança e uma carcaça de som. Rodrigo e a menor foram encaminhados para a delegacia, para os procedimentos cabíveis. O conselho tutelar também foi acionado, assim como os pais da menor.

Fonte:O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2023/09:14:11

