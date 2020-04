Estado cobra explicações sobre retomada de voos entre Amazonas e Pará

(Foto:Reprodução) – Empresa tem 24 horas para enviar esclarecimentos

O governo do Estado, por meio da Procuradoria-Geral do Pará (PGE), enviou notificação à empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras, na manhã desta quinta-feira, 16, cobrando explicações sobre a retomada de voos regulares entre Manaus, no Amazonas, e as cidades de Belém e Santarém.

A reportagem já fez contato com a empresa Azul e aguarda posicionamento.

“O estado do Amazonas tem uma contaminação grande do vírus Covid-19 e está com uma rede de saúde em colapso. Nossa preocupação é que esta medida aumente o fluxo de contaminação no território paraense”, explicou o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer.

Os voos estavam suspensos desde o dia 27 de março, devido à pandemia do novo coronavírus. De acordo com as informações divulgadas pela empresa na quarta-feira, 15, a retomada do serviço será realizada a partir do dia 22 de abril, incluindo dois voos semanais diretos entre Manaus e Santarém, que podem chegar a três, a partir do mês de maio.

“Solicitamos que a Azul nos mostre os critérios que embasaram esta decisão, inclusive que demonstre documentos da consulta feita às agências federais que regulam este tema, como a Anvisa e a Anac, enfatizou o procurador-geral.

A notificação também solicita que sejam esclarecidas quais as medidas de defesa e proteção sanitária adotadas para minimizar o possível deslocamento de passageiros infectados por Covid-19 e, assim, reduzir os riscos de disseminação da doença no Pará.

De acordo com o documento enviado, a PGE pede que as informações sejam prestadas no prazo de até 24 horas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou e aguarda um posicionamento da Azul.

