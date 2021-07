Pará seleciona seus representantes para concurso nacional de redação

Três estudantes de escolas do Pará foram selecionados para participar da final nacional do concurso de redação ‘Desafio Escreve Aí’, que tem a Faci como uma das administradoras

Promovido em todo o Brasil com o intuito de fomentar a produção da redação nota 1000 no Exame Nacional do Ensino Médio e trabalhar pela Integração Ensino Superior com Ensino Médio, o Escreve aí é um desafio realizado e administrado pela pelos centros universitários Faci, UniFavip (Caruaru – PE), UniFBV (Recife – PE), UniFacid (Teresina – PI) e UniMetrocamp (Campinas – SP).

Os representantes paraenses serão: Maytê Souza Bemerguy (1º ano, Sistema Educacional Evangélico Logos), Rafael do Rosário Belo Dickson da Rocha (2º ano, Sistema de Ensino Physics) e Safira Roberta Ferreira de Oliveira (3º ano, Sistema de Ensino Physics) e a final acontecerá no dia 14 deste mês, em formato online.

Para Marcos André, docente do Colégio Physics, o projeto é crucial para o desenvolvimento dos alunos. “Este desafio possibilita que os estudantes coloquem em prática o que aprenderam em sua trajetória de estudos e utilizem estratégias que podem ser utilizadas mais tarde, no ENEM. Estamos muito felizes em ver estudantes tão dedicados e comprometidos a representar o nosso estado em uma competição nacional de redação, que é considerada fundamental nos vestibulares ”, reforça Marcos, que também é diretor da unidade que fica localizada na avenida Conselheiro Furtado.

Já de acordo com Safira Roberta, de 17 anos, ser finalista ainda é inacreditável. Classificada para a fase final do 3° ano, a discente, que quer cursar uma graduação de jornalismo, está empolgada com o resultado. “Gosto muito de escrever e essa é uma maneira de me estimular a produzir outros textos. Minha redação aborda a intolerância contra a comunidade LGBTQIA+ e pretendo dar o melhor de mim nesta última etapa”, comenta.

“Apoiar o ‘Desafio Escreve Aí’ é muito gratificante para nós, que vemos os alunos do Ensino Médio cada vez mais empenhados e focados para alcançar a tão sonhada nota 1000 no Exame Nacional do Ensino Médio”, ressalta Luana Rodrigues, supervisora de Relacionamento de Escolas da Faci. “Nós somos uma instituição de ensino e priorizamos não apenas o crescimento dos nossos graduandos, mas também dos alunos das escolas públicas e privadas do Pará. Cada um deles tem um potencial enorme e o incentivo à educação pode direcioná-los para qualquer caminho que queiram seguir.”

Por:Giullia Moreira