iPhone Pro Revestido em Ouro 24 Quilates em Homenagem a Musk e Trump Vale Mais de R$ 80 Mil

(Foto: Reprodução) – O iPhone 16 Pro coberto por ouro 24 quilates. Parte da coleção “Visionaries”, o dispositivo tem um preço inicial de US$ 11.130, ultrapassando os R$ 65 mil na conversão atual.

Modelos customizados da Caviar compõem a coleção Visionaires e fazem parte de uma edição comemorativa

A renomada empresa de customização de dispositivos de luxo Caviar acaba de lançar uma edição exclusiva do iPhone 16 Pro, completamente coberto por ouro 24 quilates. Parte da coleção “Visionaries”, o dispositivo tem um preço inicial de US$ 11.130, ultrapassando os R$ 65 mil na conversão atual.

Design Inspirado no Bitcoin

O design do iPhone 16 Pro é uma homenagem ao universo das criptomoedas. Apresentando gravuras em 3D do logotipo do Bitcoin e padrões que remetem à tecnologia blockchain, esta edição limitada é composta por apenas 47 unidades, cada uma simbolizando exclusividade e fazendo referência ao 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A Caviar e a Exclusividade

Conhecida por transformar smartphones convencionais em verdadeiras joias, a Caviar, com sede em Dubai, já lançou várias edições especiais de iPhones e outros dispositivos, sempre utilizando materiais nobres como ouro, platina e pedras preciosas.

Celebração do Futuro Digital

Nesta nova coleção, a marca busca homenagear personalidades influentes e conceitos que moldam o futuro, incluindo Elon Musk, Donald Trump e o próprio Bitcoin. A Edição Bitcoin do iPhone 16 Pro celebra a revolução financeira digital, representada pela criptomoeda mais famosa do mundo. O aparelho é revestido com ouro 24 quilates aplicado através da tecnologia Double Electroplated, garantindo alta durabilidade e um brilho intenso.

