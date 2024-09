Estado demite soldado da PM por executar empresário ”Beto Caça e Pesca” em Guarantã do Norte | MT

Foto: Reprodução | Uma portaria, publicada nesta quarta-feira (28) e assinada pelo comandante geral da Polícia Militar, o coronel Alexandre Corrêa Mendes, determinou a expulsão da corporação do soldado Fábio Fonseca Françoso, que perde um salário mensal de R$ 8,3 mil. Ele é suspeito de ter sido o autor dos disparos que mataram o empresário Gilberto de Oliveira Couto, o “Beto Caça e Pesca”.

O crime ocorreu em maio de 2021 e contou ainda com a participação de outro PM, identificado como Marcelo Cardoso da Costa.

O processo informa que “Beto Caça e Pesca” foi assassinado na manhã do dia 25 de maio de 2021 com quatro tiros de arma de fogo, em frente à sua casa, em Guarantã do Norte.

Fábio Fonseca Françoso já havia sido preso em agosto de 2019, suspeito de ter participado de um furto em um estabelecimento que compra e vende ouro, em Terra Nova do Norte.

Segundo as investigações da Polícia Civil, ele estava do lado de fora da loja, em um carro, dando apoio ao grupo que praticou o crime.

Ele também teria cometido o mesmo ato em uma residência na cidade.

Na decisão, o comandante geral da PM apontou que o policial contrariou valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso. Com a decisão, ele terá 5 dias para devolver o fardamento e os apetrechos que pertençam a Corporação, assim como seu armamento.

“O comandante geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, considerando a Solução de Sindicância Demissória que determina a demissão por ter sido considerado culpado por planejar e executar o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima Gilberto de Oliveira Couto, Resolve: Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial SD PM Fábio Fonseca Françoso”, diz a portaria.

Fonte: Folha Max e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2024/12:00:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...