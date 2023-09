Adolescente é assassinada a tiros pelo ex-namorado durante festa de família em MT

(Foto:Reprodução) – Eduarda Alexsandra Barbosa Dutra, de 17 anos, foi brutalmente assassinada a tiros por seu ex-namorado em Juína (735 km de Cuiabá), na noite deste sábado (16). O suspeito, que não teve o nome revelado, também foi ferido após quase ser linchado por populares, permanece sob cuidados médicos e depois que for liberado será conduzido para uma delegacia.

A Polícia Militar foi acionada às 21h, na Rua Valmira Gouvêa de Oliveira, no Módulo 06 para atender uma ocorrência de feminicídio. Conforme boletim de ocorrência, os militares chegaram na residência e encontraram o suspeito caído no chão, sangrando no rosto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento médico.

Dentro da residência, os agentes de segurança encontraram Eduarda Alexsandra Dutra, já sem vida, caída em um sofá. O local foi isolado e a Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas.

Uma testemunha presente na confraternização, que contou com familiares, incluindo a irmã e a sobrinha da vítima, relatou que o suspeito é ex-convivente de Eduarda e chegou à casa visivelmente embriagado. Por volta das 20h, uma testemunha ouvui um tiro vindo da sala, onde encontrou Eduarda gravemente ferida.

Ainda conforme o registro policial, três tiros foram ouvidos, sendo um contra Eduarda e dois fora da residência. A testemunha saiu da casa e viu populares retirando o suspeito de sua motocicleta e o agredindo com pedaços de madeira, causando ferimentos em sua cabeça.

O revólver utilizado no crime foi encontrado em um terreno baldio ao lado da casa da vítima. A testemunha, ao perceber que a arma havia caído durante as agressões ao suspeito, a recolheu e a retirou do alcance dos agressores.

O estado de saúde do suspeito não foi divulgado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte:FOLHAMAX/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2023/09:59:53

