Estado entrega em Itaituba nova unidade da Estação Cidadania

Unidade de Belém (Foto:Reprodução) – Com a entrega da nova unidade, Itaituba se tornará cidade-polo, e atenderá municípios como Novo Progresso, Jacareacanga, Trairão, Rurópolis e Placas, e também os distritos de Moraes Almeida, em Itaituba, e Castelo de Sonhos, em Altamira

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), entrega nessa quinta-feira (15), a partir das 14h, a décima unidade da Estação Cidadania, beneficiando a população de Itaituba, na Região de Integração Tapajós, sudoeste do Estado.

A Estação Cidadania Itaituba segue o mesmo modelo da unidade Tucuruí, no sudeste paraense. Um espaço moderno, tecnológico e sofisticado, com ambiente planejado para oferecer conforto e praticidade, além de uma excelente infraestrutura, às comunidades próximas, ajudando a descentralizar os serviços oferecidos pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Executivo Estadual.

Com a entrega da nova unidade, Itaituba se tornará cidade-polo, e atenderá municípios como Novo Progresso, Jacareacanga, Trairão, Rurópolis e Placas, e também os distritos de Moraes Almeida, em Itaituba, e Castelo de Sonhos, em Altamira. Com isso, mais de 100 mil moradores terão acesso ao conjunto de serviços ofertados.

Abertura: 15/06/2023 14h00

Encerramento: 15/06/2023 15h00

Local: Estação Cidadania – Itaituba

Endereço: Rua Bruno Juarez Correa, n° 640, no bairro Bom Remédio

Contatos: comunicacao.seplad@seplad.pa.gov.br

Confira os serviços e ações públicas ofertadas:

– Seplad, com a Perícia Médica ofertando vários serviços, como avaliação e aposentadoria;

– Polícia Civil, com a emissão de carteira de identidade;

– Detran, com habilitação e serviços gerais de veículos;

– Seaster, com acesso a programas do governo, como seguro desemprego e assistência social;

– Banpará, com serviços bancários em geral;

– Ministério do Trabalho, com resolução de pendências cadastrais e emissão de carteira de trabalho digital, e

– Cartório de protestos, com pesquisa cadastral de pessoa física e jurídica.

Esses são os órgãos confirmados, até o momento, para oferta de serviços na Estação.

Os atendimentos serão realizados conforme o agendamento prévio, e de acordo com as demandas oferecidas pelos órgãos parceiros.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/06:25:27

