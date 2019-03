Estado Islâmico degola seis pessoas na Síria na Festa do Sacrifício

Segundo ONG, vítimas foram executadas pela acusação de ‘espiar a favor da aliança das cruzadas’, em referência à coalizão internacional

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) degolou nesta sexta-feira (1º) seis pessoas, coincidindo com o primeiro dia da Festa do Sacrifício ou “Eid al Adha”, na cidade síria de Albukamal, na fronteira com o Iraque, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. A informação é da Agência EFE.

Segundo a ONG, as vítimas foram executadas pela acusação de “espiar a favor da aliança das cruzadas”, em referência à coalizão internacional.

O Observatório, que conta com ativistas em toda a Síria, acrescentou que membros do EI foram vistos enquanto filmavam a execução.

Este é segundo assassinato que o grupo terrorista faz em público coincidindo com esta festividade, pois em 12 de setembro do ano passado o EI degolou 15 pessoas, segundo o Observatório.

As vítimas do ano passado, que foram acusadas de vigiar e filmar os combatentes e as sedes do EI, foram penduradas em correntes de ferro após terem sido decapitadas, segundo o Observatório.

