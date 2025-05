Estudante de Itaituba é convidada para representar o Brasil em olimpíada internacional de matemática em Singapura

Foto: Reprodução | Maria Eduarda Vasconcelos, de 14 anos, foi selecionada após conquistar medalha de bronze em competição asiática de alto nível.

A jovem itaitubense Maria Eduarda de Souza Vasconcelos, de 14 anos, foi convidada para representar o Brasil na fase final do Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC), que acontecerá entre os dias 5 e 9 de julho, em Singapura. O convite partiu da organização internacional Singapore International Math Contests Centre (SIMCC), responsável pela realização do evento.

A estudante, aluna do 9º ano do Centro Educacional Anchieta, garantiu sua vaga após conquistar a medalha de bronze na edição 2025 da Singapore and Asian Schools Math Olympiad (SASMO), uma das maiores competições de matemática da Ásia. A olimpíada avalia competências escolares e olímpicas com foco em raciocínio lógico, pensamento crítico e criatividade.

Maria Eduarda já possui um histórico de destaque no meio acadêmico. Em 2024, venceu o prêmio “Sócios Mirins”, promovido pela Associação dos Engenheiros do ITA (AEITA), e foi reconhecida em diversas feiras científicas e competições estudantis.

O SIMOC é uma competição internacional de alto prestígio que reúne cerca de 2.000 jovens talentos da matemática, oriundos de mais de 30 países. Além de oferecer uma plataforma global de reconhecimento, o evento promove a troca cultural e o intercâmbio de experiências entre os participantes.

Além de Maria Eduarda, outros estudantes brasileiros também foram selecionados para integrar a delegação nacional.

Fonte: Portal Giro/ Jornal Folha do Progresso Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/05/2025/18:32:55

