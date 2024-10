Menino de 8 anos morre após ser atropelado por ônibus escolar, na zona rural de Redenção | PA

(Foto: Reprodução / Redes Sociais) Phyetro havia completado 8 anos no começo do mês. O motorista do veículo trabalha numa empresa terceirizada da Prefeitura de Redenção. Ele foi preso por policiais militares da 2ª Cime, após tentar fugir do local. A comunidade Campina Verde está abalada pela dor da família do menino.

Phyetro Henrique Alves de Oliveira, de 8 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus escolar, na zona rural de Redenção, no Sul do Pará. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (23), na entrada da comunidade Campina Verde. O motorista do veículo, Glaudiston Vieira de Sousa, de 45 anos, foi preso. Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Missões Especiais (Cime), que o detiveram, relataram que ele tentou fugir.

A Polícia Civil deu início a uma investigação sobre as circunstâncias do acidente que revoltou e entristeceu a comunidade Campina Verde. Alguns relatos apontam que Glaudiston estava deixando algumas crianças de volta às casas quando tudo ocorreu e ele só soube após chegar ao final do itinerário, o que o fez entrar em desespero e fugir. Outros dizem que ele ainda notou quando atingiu Phyetro, mas resolveu não parar. Resta à PC chegar à verdade.

Veja o último vídeo no qual Phyetro aparecia dançando com a mãe:

Nas redes sociais da mãe, Luciany Marques, Phyetro era um sucesso. Era falante, brincalhão, sorridente e espontâneo como toda criança deveria ter o direito ser. Costumava participar dos vídeos dela e ela relembrou a última gravação que fizeram juntos, dançando. No dia 1º de outubro, o menino completou 8 anos. Após o acidente, as redes sociais de Luciany deixaram a leveza para convidar a comunidade a participar do velório e despedida, na tarde desta quinta (24).

É o tipo de notícia que nenhum jornalista gostaria de publicar. O Grupo Fato Regional lamenta a partida prematura de Phyetro, desejando conforto para familiares e amigos.

Fonte: Victor Furtado, da Redação do Fato Regional e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2024/13:15:59

