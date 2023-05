Estudante é espancado em saída de escola, em Santarém (PA)

(Foto: TV Impacto/Reprodução ) – No final da manhã desta segunda-feira (15), um estudante das iniciais E.V.C de 17 anos, acabou sendo espancado por um indivíduo na praça do Santíssimo após a saída da escola Frei Othmar, em Santarém.

Segundo relatos à polícia, as agressões ocorreram após um dos envolvidos provocar a vítima chamando o nome da namorada. Inclusive, na última quinta-feira (11), o chamou e pediu respeito, mas acabou ouvindo a seguinte frase: “Onde tiver mulher a gente vai mexer”.

Após este episódio, o principal envolvido, que é menor de idade e não podemos mencionar o nome, alegou a uma terceira pessoa que foi ameaçado com uma faca pelo estudante agredido, o que foi negado por E.V.C.

No dia seguinte, a namorada da vítima recebeu ameaças pelo instagram informando que o estudante iria ser agredido, o que realmente acabou acontecendo. As agressões foram tão violentas que ele acabou desmaiando após receber um soco na região da nuca, ao cair no chão continuou sendo espancado, a qual resultou em dois dentes e um nariz quebrado.

Ao ver o espancamento, um amigo da vítima tentou defendê-lo, mas também acabou apanhando. Veja no vídeo a seguir:

A família foi comunicada e levou o estudante para o Pronto Socorro Municipal (PSM), onde foi atendido e posteriormente foram à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), denunciar o caso.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 15/05/2023/08:02:44, Com informações do O Impacto.

