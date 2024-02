Estudante itaitubense de 13 anos ganha prêmio internacional que reconhece os jovens mais talentosos do mundo

Maria Eduarda se destaca com uma impressionante coleção de prêmios em eventos acadêmicos e artísticos. A jovem acumula medalhas em Olimpíadas de Astronomia e Física, e demonstra notáveis habilidades em desenho e dança.

Maria Eduarda, uma notável jovem itaitubense de 13 anos, está sendo reconhecida mundialmente por suas incríveis conquistas e talentos. Recentemente, ela recebeu o prestigioso “Star Achiever Award by International Star Kids Awards”, solidificando seu lugar como uma das crianças mais talentosas do mundo.

Maria Eduarda é uma verdadeira polímata, explorando com curiosidade sem limites os reinos da Ciência, Astronomia, Tecnologia da Informação e Artes. Além de ser fluente em inglês no estágio 4, ela demonstra habilidades extraordinárias como saxofonista e dançarina versátil, destacando-se em ballet, sapateado e jazz.

Na área da Ciência, suas realizações são notáveis, conquistando prêmios em projetos como “Plataforma Arduíno para brinquedos com materiais recicláveis” e “Plataforma Arduino para Simular Energias Renováveis”. Sua expressão criativa também se destaca em competições de desenho, onde recebeu prêmios por representações do sistema solar e do “Céu Estrelado”.

No âmbito acadêmico, Maria Eduarda acumula medalhas em Olimpíadas, incluindo Ouro em Física, Prata em Astronomia, Português e Matemática, e Bronze em Astronomia e Matemática. Sua versatilidade também se estende à literatura, com obras destacadas em livros, evidenciando sua maestria em poesia e quadrinhos.

Além disso, Maria Eduarda é uma defensora ativa da preservação ambiental, recebendo prêmios em campanhas que promovem práticas sustentáveis. Sua jornada inclui a participação como finalista no prêmio AEITA Junior Partners e em programas da NASA, consolidando sua trajetória única que une intelecto, artes e advocacia.

Vale ressaltar que Maria Eduarda enfrenta desafios notáveis, vivendo em Itaituba, um dos municípios mais distantes da capital. Mesmo diante das dificuldades em participar de eventos científicos, olímpicos e artísticos, ela encara esses obstáculos com determinação, sempre buscando alcançar seus objetivos.

Maria Eduarda é um exemplo inspirador de excelência e dedicação, destacando-se como uma jovem prodígio que continua a brilhar nos palcos acadêmicos e artísticos.

