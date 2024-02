Foragido há quase 20 anos, criminoso mais procurado do país é preso em SP; veja fotos

Jakson Oliveira Santos, de 44 anos, era procurado desde 2005, quando foi beneficiado com a saída temporária.

Conhecido como “Dako”, Jakson Oliveira Santos, de 44 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira em uma casa de luxo em Valinhos, no bairro Vale Verde, em São Paulo. “Dako” é um dos criminoso mais perigosos do país, de acordo com uma lista do governo brasileiro dos dez mais procurados recentemente atualizada. A prisão foi feita por uma força-tarefa envolvendo o 1° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público.

Os agentes apreenderam uniformes camuflados, documentos falsos, uma pistola 9 mm, diversas munições, além de celulares, luvas e equipamentos eletrônicos. Os policiais também localizaram acessórios para fuzis e uma porção de maconha. “Dako” estava dormindo e não resistiu à prisão. Ele foi preso em flagrante por uso de documentos falsos, porte ilegal de arma de fogo e porte de drogas para uso pessoal.

Jakson é apontado por investigadores como um dos principais articuladores de um dos núcleos especializados em mega-assaltos e nos ataques contra forças policiais em 2006. De acordo com o Gaeco de Campinas, “Dako” já tinha uma condenação por associação ao tráfico de drogas e já foi denunciado por um homicídio ocorrido em Campinas, além disso, tinham mandados de prisão pendentes por roubo.

Segundo promotores do Gaeco de Campinas, o criminoso levava uma vida estável e de regalias no interior paulista. Ele emitiu um documento falso, no qual se intitulava “Jakson de Souza”, com o qual tirou uma CNH e criou um CNPJ para uma empresa.

“Dako” chegou a cumprir pena em Minas Gerais por roubo a banco e estava preso por tráfico de drogas na penitenciária de Casa Branca, em São Paulo, mas não retornou após ser beneficiado com a saída temporária, em 2005.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Após a prisão, ele foi para a Delegacia de Polícia de Valinhos. O material genético do preso foi colhido e para ser usado na identificação de Dako em outros crimes.

Jakson Oliveira Santos, de 44 anos, era procurado desde 2005, quando foi beneficiado com a saída temporária.

Conhecido como “Dako”, Jakson Oliveira Santos, de 44 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira em uma casa de luxo em Valinhos, no bairro Vale Verde, em São Paulo. “Dako” é um dos criminoso mais perigosos do país, de acordo com uma lista do governo brasileiro dos dez mais procurados recentemente atualizada. A prisão foi feita por uma força-tarefa envolvendo o 1° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público.

Os agentes apreenderam uniformes camuflados, documentos falsos, uma pistola 9 mm, diversas munições, além de celulares, luvas e equipamentos eletrônicos. Os policiais também localizaram acessórios para fuzis e uma porção de maconha. “Dako” estava dormindo e não resistiu à prisão. Ele foi preso em flagrante por uso de documentos falsos, porte ilegal de arma de fogo e porte de drogas para uso pessoal.

Jakson é apontado por investigadores como um dos principais articuladores de um dos núcleos especializados em mega-assaltos e nos ataques contra forças policiais em 2006. De acordo com o Gaeco de Campinas, “Dako” já tinha uma condenação por associação ao tráfico de drogas e já foi denunciado por um homicídio ocorrido em Campinas, além disso, tinham mandados de prisão pendentes por roubo.

Segundo promotores do Gaeco de Campinas, o criminoso levava uma vida estável e de regalias no interior paulista. Ele emitiu um documento falso, no qual se intitulava “Jakson de Souza”, com o qual tirou uma CNH e criou um CNPJ para uma empresa.

“Dako” chegou a cumprir pena em Minas Gerais por roubo a banco e estava preso por tráfico de drogas na penitenciária de Casa Branca, em São Paulo, mas não retornou após ser beneficiado com a saída temporária, em 2005.

Após a prisão, ele foi para a Delegacia de Polícia de Valinhos. O material genético do preso foi colhido e para ser usado na identificação de Dako em outros crimes.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2024/14:25:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...