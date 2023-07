Estudante paraense que ajudou a identificar asteroide fala sobre participar de projeto da Nasa: ‘experiência incrível’

Novos asteroides são descobertos por alunos de escola pública do Pará durante programa da NASA — Foto: Divulgação

Alunos da Escola Estadual Honorato Filgueiras, em Mosqueiro, foram convidados a apresentarem detalhes da pesquisa nos Estados Unidos. Veja vídeo com um dos alunos participantes do projeto.

Após a detecção de um asteroide por alunos da Escola Estadual Honorato Filgueiras, no distrito de Mosqueiro, em Belém, a NASA (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) entrou em contato e convidou os alunos para apresentarem mais detalhes da pesquisa nos Estados Unidos. Um dos estudantes participantes do projeto, Victor Moisés, contou ao g1 como foi a experiência do projeto.

“Estou muito feliz, nunca pensei. A experiência foi incrível, vai estar sempre no meu coração”, afirmou – veja no vídeo abaixo.

Victor está no 1º ano do Ensino Médio e conta que nunca imaginou passar por uma experiência dessa e que todos os envolvidos precisaram se esforçar para identificar o asteroide, inicialmente chamado de “LUI0005”.

“No ‘Caça Esteróide’ não é só olhar as fotos, é ver ponto por ponto, analisar quatro imagens onde ele aparecia. É um trabalho muito cuidadoso”, comenta o estudante.

O achado foi feito por seis alunos do ensino médio durante análise de imagens captadas por um telescópio da Universidade do Havaí, no programa “Caça Asteroides”, da NASA em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Governo Federal.

O estudo foi coordenado pelo professor Hélio Júnior, depois dos alunos receberem 24 pacotes de imagens, onde conseguiram identificar diversas matérias espaciais, incluindo a confirmação de um novo asteroide.

Um dos principais objetivos do programa é identificar corpos celestes que representem riscos potenciais para o planeta terra, além de incentivar alunos para o ramo da ciência e tecnologia.

O convite para os alunos foi divulgado na tarde de terça-feira (4), nas redes sociais do Governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

Fonte: Lissa de Alexandria, g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2023/16:40:14

