Lula confirma que Ministério da Saúde não terá mudanças

O presidente relatou ter ligado para a socióloga antes da sua viagem para a Europa e disse que ela poderia “dormir e acordar tranquila”, e que não corria o risco de perder a chefia do ministério (Foto:Marcelo Camargo/ABr).

Com isso, a socióloga Nísia Trindade permanece na chefia da pasta

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, irá permanecer chefiando a pasta. A confirmação foi dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (05), durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília.

“O Ministério da Saúde é do Lula, foi escolhido por mim, e ficará até quando eu quiser. Poucas vezes na vida a gente teve a chance de ter uma mulher no Ministério da Saúde, para cuidar do povo com o coração, como uma mãe cuida de seus filhos”, declarou Lula.

“Todos os meus ministros da Saúde foram extraordinários, mas precisou uma mulher para fazer mais e fazer melhor”, completou. O ministério, que detém um dos maiores orçamentos da Esplanada, era cobiçado pelo Centrão, principalmente o PP.

Negociação

No entanto, ministros e outras figuras ligadas a Lula já haviam comentado que a Saúde não entrava na cota de negociações partidárias, diferente da pasta do Turismo. Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, disse que o governo poderia negociar.

A declaração foi dada na última segunda-feira (03). O ministério é comando por Daniela Carneiro, mas o partido já sinalizou o desejo da sua substituição pelo deputado Celso Sabino (União-PA).

