Idoso é atacado por onça e perde visão de um olho no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Sespa, um leito foi reservado para o idoso no hospital metropolitano de urgência emergência em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, onde casos mais graves são atendidos, e a transferência deve ocorrer ainda nesta segunda.

A onça-pintada foi morta pelo filho da vítima logo após o ataque. Questionados pelo g1 sobre as circunstâncias do ataque, a Polícia Civil, bombeiros e Secretaria de Meio Ambiente não deram retorno até o início da tarde desta segunda. A PM ambiental informou que não foi acionada.

You May Also Like