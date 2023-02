Estudo revela que das 10 cidades mais perigosas do Brasil, 9 estão no Nordeste; confira lista

(Imagem ilustrativa da matéria Reprodução Internet) – Os dados são de um ranking anual elaborado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal.

Quando o assunto é insegurança, o Brasil costuma ser destaque global. Desta vez, o país volta a ocupar números alarmantes.

Das 50 cidades mais perigosas do mundo, 10 são brasileiras e 9 estão situadas na região Nordeste. Os dados são de um ranking anual elaborado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal.

A cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, tem a pior taxa de homicídios por 100 mil habitantes do país (63,21) e ocupa a 11ª posição na lista mundial. Os dados refletem o ano de 2022.

A cidade com mais insegurança no planeta é a mexicana Colima, com uma taxa de 181,94 mortes violentas por 100 mil habitantes. Em 2021, a também mexicana Zamora estava em primeiro lugar.

Ao todo, o México tem 17 municípios no ranking, e o Brasil vem em segundo lugar, com 10.

Confira as cidades brasileiras e suas respectivas posições:

Mossoró — Rio Grande do Norte (11);

Salvador — Bahia (19);

Manaus — Amazonas (21);

Feira de Santana — Bahia (22);

Vitória da Conquista — Bahia (26);

Natal — Rio Grande do Norte (28);

Fortaleza — Ceará (31);

Recife — Pernambuco (35);

Maceió — Alagoas (36);

Teresina – Piauí (40).

A lista considera o número de homicídios por 100 mil habitantes e inclui apenas cidades com 300 mil habitantes ou mais. Países que vivem “conflitos bélicos abertos”, como Síria e Iraque, foram excluídos da sondagem.

O estudo foi produzido com base em dados oficiais ou de fontes alternativas, como ONGs.

