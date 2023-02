Advogado de autor de chacina em Sinop (MT) vira meme nas redes

Marcos Vinícius Borges, advogado de um dos autores de chacina em Sinop (MT). Foto: Reprodução

Marcos Vinícius Borges, advogado de Edgar Ricardo de Oliveira, um dos responsáveis por chacina em Sinop (MT), virou meme nas redes. Seu estilo está sendo comparado a personagens fictícios, como Saul Goodman (da série Breaking Bad), e a outras pessoas famosas, como o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef.

Vídeo da chacina

Câmeras de segurança flagraram tragédia no final da tarde desta terça-feira (23), em um bar de Sinop-MT, quando dois homens armados entram no bar e atiram matando 06 pessoas! Depois fogem do local! https://t.co/aUJR4TmA37 pic.twitter.com/gjH7ZaR0be — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 22, 2023

Leia também:Acusado de matar 7 em Sinop fica em silêncio em audiência, tem prisão decretada e será transferido para Cuiabá

*Três vitimas da chacina em Sinop (MT), eram do Maranhão

*Assassino confesso de sete pessoas em chacina de Sinop (MT) alega ter poupado 8ª vítima

Ele já apareceu ostentando carros e itens de luxo, como iPhone e relógios, além de sempre aparecer usando óculos escuros, mesmo em ambientes fechados.

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) veda publicidade e ostentação de bens relacionados ao exercício da profissão,

Assista ao video mostra ostentação

Sua postura confronta o provimento 205/2021 da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que veda “em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, “como uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo”.

Mesmo assim, o advogado exibe sua vida luxuosa nas redes, como uma BMW. À Folha de S.Paulo, Borges ironizou as críticas e disse que “os anéis são bijuterias de ótima qualidade. O que eu uso no indicador é ótimo, demora pelo menos 3 meses para descascar se usar certinho tirando para tomar banho”.

O estilo do advogado, entretanto, causa incômodo em Sinop, onde já foi alvo de protesto até do Sindicato de Policiais.

Veja a repercussão nas redes:

⚠️ URGENTE ⚠️

Matador de Sinop é tratado como um super star ⭐

O advogado dele é um popstar ⭐

Só no Brasil mesmo ‼️👉🏽👌🏽 pic.twitter.com/EuOOKGJUFP — ©️laudinei 🅰️lexand®️e 🇮🇱 (@nei839543) February 23, 2023

O advogado do assassino de Sinop é uma mistura de Saul Goodman com Frederick Wassef com Hermes & Renato com Vesgo do “Pânico”. pic.twitter.com/Ms22KPQdUR — Antonio Tabet (@antoniotabet) February 24, 2023

Fato do Johnny Cage ser o advogado do bandido da chacina de Sinop me surpreendeu muito. pic.twitter.com/zg29FTOWTg — ✭ 𝐌𝐀𝐃 ✭ – (ᴇʀɪᴄᴋ) (@MadKingErick) February 23, 2023

Um dos autores da chacina em Sinop se entrega, fiquei curioso com esse cara, deve ser o advogado, mas sei lá achei estranha essa roupa M.I.B pic.twitter.com/RyACQb4GL0 — Volnei Vieira ᶜʳᶠ 89' 90'+2 (@VOLNEIVIEIR4) February 23, 2023

criminalista fashion law pic.twitter.com/jFW7Wc9ews — freestyle jurídico no vagão (@iuris_man) February 24, 2023

Por:Jornal Folha do Progresso em 26/02/2023/07:34:26 com informações do portal DCM

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...