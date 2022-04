EUA: Mulher é esfaqueada até à morte em live no Facebook

(Foto:© iStock) – Earl Lee Johnson foi detido pelo assassinato de Janice David, de 34 anos

O horripilante assassinato de uma mulher da Louisiana, nos Estados Unidos, foi transmitido em uma live no Facebook por mais de 15 minutos, de acordo com a polícia, citada pelo Independent.

Janice David, de 34 anos, foi amarrada ao volante do carro onde estava com cabos antes de ser esfaqueada até à morte, dizem as autoridades. (As informações são do Notícias ao Minuto Brasil).

O porta-voz da polícia Sgt L’Jean McKneely disse que o homem acusado do assassinato, Earl Lee Johnson, tentou então incendiar o veículo.

O advogado relatou que alguém que viu a live no Facebook contatou um meio de comunicação social, que, por sua vez, alertou a Polícia do Estado da Louisiana.

A polícia foi avisada tarde demais para salvar a vida da mulher, mas efetuaram uma detenção nesta terça-feira (19) de manhã. Johnson, de 35 anos, está sendo acusado de homicídio que, segundo as autoridades, ocorreu depois de ele e a vítima terem consumido drogas durante um período de três a quatro dias.

Segundo o sargento McKneely, Johnson foi detido pela polícia depois de supostamente ter roubado um carro. Estava sob custódia quando a Polícia do Estado da Louisiana notificou a polícia local do assassinato, que teria ocorrido em outro veículo roubado.

O sargento McKneely disse que o Johnson admitiu à polícia ter matado a vítima. “O resultado final – como todos viram no Facebook Live – é um ato muito macabro”, disse o sargento McKneely.

