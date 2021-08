Evento mundial mostra como a fé ajuda a enfrentar os desafios da vida

Congresso anual das Testemunhas de Jeová está sendo transmitido pela internet, por causa da pandemia

Nos meses de julho e agosto de 2021, milhões de pessoas no mundo todo têm assistido ao Congresso das Testemunhas de Jeová “Poderosos pela fé!” Por meio de dramatizações, músicas, vídeos e entrevistas, o evento tem mostrado como a fé pode ajudar as pessoas a enfrentar os problemas do dia a dia. O programa é totalmente gratuito e pode ser assistido no site oficial jw.org.

Disponível em mais de 500 idiomas, a programação em português ainda conta com o recurso de audiodescrição para pessoas com deficiência visual. (Audiodescrição é uma narração que descreve em detalhes o que está acontecendo em cada cena). O programa tem surpreendido pela qualidade dos vídeos e do conteúdo. Eliane Chaves, de Minas Gerais, conta: “Aprendi por meio das palestras que não precisamos ficar preocupados, ansiosos ou ter medo e que o melhor a fazer é confiar em Deus.

” Henrique, de 12 anos, que tem deficiência visual, tem gostado de ouvir o congresso com a audiodescrição. Ele diz: “Dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras … e com alguém descrevendo, aí sim, eu entendo melhor o que está acontecendo. Fiquei muito feliz por causa disso.”

O congresso também mostra como o exemplo de personagens bíblicos que viveram há milhares de anos pode ajudar as pessoas a manter a fé hoje. Arlem da Nóbrega, que é médico, gostou da parte que falou sobre o personagem Noé. Ele diz: “Os últimos tempos têm sido muito difíceis para as pessoas da área da saúde, como eu.

Por isso, pude fazer um paralelo com a história de Noé, que mesmo vivendo em tempos difíceis, não perdeu a fé em Deus.” Um dos pontos altos do programa é o filme apresentado em duas partes que conta a fascinante história do profeta Daniel. Com riqueza de detalhes, ele mostra como Daniel venceu desafios.

Assista ao trailer desse filme no jw.org: Quem Somos > Congressos > Trailer — Daniel: Uma história de fé (jw.org)

As partes finais do congresso vão dar destaque especial às mulheres.Essas palestras vão mostrar que vale à pena imitar o exemplo de mulheres de fé, tanto dos tempos bíblicos — como Maria, mãe de Jesus — como de mulheres dos nossos dias.

Para assistir aos vídeos do congresso não é necessário fazer login nem se cadastrar. Acesse o site oficial das Testemunhas de Jeová, jw.org: Quem Somos > Congressos > Assistir ao congresso | Vídeos — Português (jw.org

