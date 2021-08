Homem é preso suspeito de estuprar menino de 9 anos em Jacareacanga

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima foi encaminhada a emergência do hospital municipal, onde foi contado a equipe médica o ato. Uma guarnição da Polícia militar foi acionada e de imediato realizou diligências atrás do acusado, que foi capturado já na manhã de segunda-feira.

O crime aconteceu na noite de domingo (8). A mãe do menino relatou à polícia, que seu filho chegou chorando em sua barraca de vendas na praça do município, e lhe informou que havia sido violentado sexualmente.

Um homem suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 9 anos, no município de Jacareacanga, interior do Pará, foi preso na manhã de segunda-feira (9), em um caminhão baú abandonado atrás do cemitério municipal, nas proximidades da Horta de São Pedro.

