Ex-BBB Pocah anuncia perfil em plataforma adulta

A cantora disse que quer interagir mais com os fãs por meio da plataforma e se aventurar em uma nova fase. | Foto: Divulgação

A ex-BBB Pocah anunciou a abertura de uma conta em uma plataforma de conteúdo adulto e disse que busca novos desafios.

Afunkeira MC Pocah ganhou ainda mais visibilidade após ter participado do reality show Big Brother Brasil 21. A cantora carioca lançou grandes hits do funk, como ‘Bandidona’, ‘A Braba é Ela’, ‘Mulher do Poder’ e outros.

Em entrevista à Quem, a artista anunciou a criação de uma conta na plataforma de conteúdo adulto FanFever e disse que quer engatar uma nova profissão.

Aos 30 anos, Pocah falou sobre o novo desafio em uma nova versão de si mesma, onde publicará cliques e vídeos sensuais, mas não contou se aparecerá completamente nua como outras famosas.

“Espero que meus fãs se sintam mais próximos de mim. Estou animada para mostrar um lado mais intimista e também surpreender com conteúdos exclusivos que não compartilhei em nenhuma outra rede. Todo o meu disco e show novo é baseado nas minhas personas: Viviane, Pocah e MC Pocahontas. A MC Pocahontas estará viva e ativa na plataforma”, iniciou a artista.

A cantora celebrou a liberdade que terá para criar novos conteúdos. “É uma plataforma que me dá liberdade para criar sem limites, mas sempre mantendo minha essência. Quero entregar algo novo, um lado que talvez as pessoas ainda não tenham visto ainda mais da amada MC Pocahontas. Para quem sente falta, ela vai voltar com tudo por lá”, disse.

A funkeira ainda esboçou a vontade que tem de interagir com os fãs e que pretende trocar mensagens diretas com eles pela plataforma, já que não consegue fazer isso pelas redes sociais.

“Vocês vão me conhecer como nunca antes. Preparem-se para se surpreender! No FanFever vocês vão ter uma versão da Pocahontas diferente, tá?”, provocou.

Fonte: Portal Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/11/2024/15:35:38

