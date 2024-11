Filho de Viih Tube e Eliezer é internado em estado grave

Viih Tube e o pequeno Ravi | ( Reprodução/ Instagram )

O recém-nascido Ravi, passou por cirurgia e seu estado de saúde é delicado; Saiba mais sobre a situação e o apoio recebido pelo casal.

Opequeno Ravi, filho recém-nascido dos influenciadores Viih Tube e Eliezer, está enfrentando um momento muito delicado. Com apenas 15 dias de vida, o bebê precisou ser internado na unidade semi-intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Vale lembrar que Viih Tube teve complicações após o parto.

A internação aconteceu no último domingo (24/11) devido a complicações na saúde da criança. Apesar de os detalhes sobre o motivo da cirurgia não terem sido revelados, a equipe de Viih Tube informou que o casal está focado exclusivamente no bem-estar do pequeno e pediu orações para que Ravi possa se recuperar rapidamente.

Segundo a colunista Fabia Oliveira, do portal Metrópoles, a cirurgia ocorreu na última terça-feira (26) e seu estado de saúde do menino é grave.

Eliezer foi para UTI 3 dias antes do nascimento de Ravi

Viih Tube e Eliezer, têm se revezado para acompanhar de perto o processo de recuperação do filho. Em comunicado oficial para a colunista, a assessoria da influenciadora confirmou a internação, mas pediu respeito e compreensão do público nesse momento.

Viih Tube e Eliezer têm recebido muitas mensagens de apoio dos fãs, o que, segundo a assessoria, tem sido uma grande fonte de conforto para eles.

