EX-COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DE ORIXIMINÁ/PA, MAJOR FLÁVIO MACIEL É INVESTIGADO POR (Peculato) DESVIO DE COMBUSTÍVEL DURANTE OS ANOS DE 2017 a 2020.

A promotoria de justiça militar de Belém, a frente o promotor Armando Brasil, determinou a abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM).

A fim de subsidiar as denúncias, houve a juntada de diversos documentos, os quais atestam a ocorrência do crime de PECULATO, demonstrando que a despeito de haver a utilizaçao de um cartão combustível vinculado à VTR, esta figuraria como inativa no sistema informatizado da PMPA, com isso haveria a venda de requisição combustível.

Comprovando o cometimento do ilícito penal militar. Assim, considerando que, a conduta perpetrada pelo MAJOR FLÁVIO MACIEL mostra-se fora dos parâmetros de legalidade. “Como cidadãos, buscamos exercer com plenitude nossa cidadania, cumprindo com nossos deveres e usufruindo; nossos direitos para que possamos viver em sociedade.

No funcionalismo público não é diferente, sendo ainda mais agudo o rol de deveres enquanto no exercício da função pública, tendo sempre como finalidade precípua o interesse da coletividade, observando sempre os princípios que regem a Administração Pública.

Desta feita, ao ingressar na policial militar faz-se um juramento, enfatizando-se a dedicação integral ao serviço policial e, até mesmo, doar a própria vida em prol da sociedade, se preciso for.

Entretanto, destoam deste juramento e dos princípios da Administração Pública os atos praticados pelo oficial MAJOR PM FLÁVIO MACIEL, Ex-Comandante da 12ª CIPM de Fronteira da cidade de ORIXIMINÁ-PA nos anos de 2017 a 2020.



Portando, o Sr. MAJOR PM FLÁVIO MACIEL, com isso, viola assim o dever funcional, observado o abuso de confiança e boa-fé, além de atos de improbidade administrativa e Peculato causando danos ao erário Estatal. É imperativo destacar que tais fatos ilícitos não devem ocorrer em uma instituição Bicentenária e, tendo a plena convicção das respostas esperadas de forma célere, justa e enérgica da Corregedoria Geral da PMPA.

2° Promotoria de Justiça Militar- Belém/PA///

(Fonte: MPPA/Com Fotos

