Ex-Guarda Municipal é baleada durante tentativa de homicídio no Pará

Foto: Reprodução | A vítima foi transferida para Ananindeua, em estado grave, na noite de terça-feira (12/11).

Ana Meres Almeida Guimarães, 49 anos, ex-Guarda Municipal no município de Mocajuba, foi alvejada por vários tiros de arma de fogo durante uma tentativa de homicídio na noite de terça-feira (12/11). Conforme as informações policiais, a vítima conversava na frente da própria casa, no bairro Pranchinha, quando foi surpreendida por um homem que se aproximou e fez ao menos cinco disparos. A vítima foi socorrida em estado grave transferida para o hospital Metropolitano de Urgência, em Ananindeua.

Segundo as informações da polícia, por volta de 20h, a vítima conversava com um amigo na frente da própria casa. Ela estava parada na calçada e de costas para a rua. Neste momento, um homem se aproximou andando, sacou a arma e fez vários disparos contra a vítima.

O suspeito fugiu correndo após o crime. Vizinhos da área ajudaram a socorrer Ana Meres, que foi encaminhada para o hospital municipal. Após passar por cirurgia, ela foi transferida para a grande Belém, onde está estável, apesar da gravidade do caso.

Ainda não há mais informações sobre a motivação para o baleamento da vítima. Segundo testemunhas, Ana Meres seria conhecida na área onde mora e todos sabiam da atuação que ela teve na Guarda Municipal da cidade. Várias buscas foram realizadas em residências de Mocajuba para tentar localizar o autor do crime. No entanto, até a quarta-feira (13/11), ninguém havia sido preso.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga a tentativa de homicídio contra a ex-Guarda Municipal de Mocajuba. “A vítima foi encaminhada para atendimento médico. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. Perícias foram solicitadas”, comunicaram.

