Governo do Pará apoia realização da Copa MKS de Jiu-Jitsu no ‘Mangueirinho’

(Foto: Divulgação) – O evento esportivo foi realizado pela Federação Paraense de Lutas Esportivas

A Etapa Paraense da competição reuniu na Arena Guilherme Paraense mais de 1.500 atletas das categorias Pré-mirim ao Master, com kimono e sem kimono

Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), foi realizada na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), em Belém, a Copa MKS de Jiu-Jitsu Etapa Paraense, reunindo mais de 1.500 atletas das categorias Pré-mirim ao Master, com kimono e sem kimono. O evento foi realizado nos dias 09 e 10 de novembro, pela Federação Paraense de Lutas Esportivas.

A organização do evento premiou os vencedores com kimonos, e com valores em dinheiro as categorias absolutas, as três primeiras equipes campeãs do geral. O primeiro lugar recebeu o valor de R$ 1 mil, R$ 600,00 para o segundo e R$ 400,00 para o terceiro. Foram entregues e troféus para os primeiros três colocados por equipe nas divisões Kids, Gi e No-Gi.

Organização – O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, falou sobre a organização do evento, que contou com setor de massagem para os atletas e vários prêmios para os participantes. “Um evento lindo! Chegar aqui na Arena Mangueirinho e ver tudo organizado de forma exemplar para os atletas é algo que nos enche de orgulho. Mais um grande evento organizado com o apoio do Governo do Pará, por meio da Seel. Isso mostra todo o nosso trabalho em prol do desenvolvimento do esporte paraense. A Copa MKS de Jiu-Jitsu está sendo um sucesso, com 1.500 atletas participando. É algo bonito de se ver”, disse o titular da Seel.

Campeã por equipe, Marcelle Ferreira, faixa preta grau 1, ressaltou a importância da conquista. “Nós estamos extremamente felizes com esse apoio do governo para esse evento. Com a nossa equipe campeã, CM Foght Eduardo Camelo, estamos orgulhosos por essa conquist,a que representa muito para todos nós da equipe. Só tenho a agradecer a toda a organização do evento e ao Governo do Pará”, disse a atleta.

O organizador do evento, Dio Bastos, destacou o crescimento da modalidade na região. “Além de desenvolver o esporte na nossa região, no fomento e desenvolvimento social do ser humano e do atleta, o evento tem atraindo o olhar de grandes marcas, de áreas distintas, ao esporte, como a Baly e a Flamboyant, que fizeram distribuição de produtos para os atletas. Traz investimentos de empresas, como a própria MKS, que é a maior importadora brasileira de produtos esportivos de lutas, mas que foca seus patrocínios e investimentos nas regiões Sul e Sudeste. Dessa forma, mostra para outras empresas o potencial que a nossa região tem, igual ou superior às demais, e o merecimento destes investimentos e reconhecimento necessário”, frisou Dio Bastos.

Fonte: Governo do Pará (SECOM) – Jessé Lima – Ascom/Seel e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2024/15:30:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...